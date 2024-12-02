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02:55, 2 декабря 2024Бывший СССР

В Тернополе произошли взрывы

В Тернополе на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В расположенном на западе Украины Тернополе произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Тернополе был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы. Киевская городская военная администрация предупредила о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Также в ночь на 1 декабря в Киеве и в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Сигнал опасности также фиксировался в четырех регионах Украины — в Черкасской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

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