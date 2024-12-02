В Тернополе произошли взрывы

В Тернополе на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

В расположенном на западе Украины Тернополе произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Тернополе был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы. Киевская городская военная администрация предупредила о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Также в ночь на 1 декабря в Киеве и в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Сигнал опасности также фиксировался в четырех регионах Украины — в Черкасской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.