Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:10, 1 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и в Киевской области объявили воздушную тревогу
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

В Киеве и в Киевской области объявлена воздушная тревога, следует из информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

Сигнал опасности также фиксируется в четырех регионах Украины — в Черкасской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Ранее в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы. Киевская городская военная администрация предупредила о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС России запустили 100 ударных дронов и более 90 ракет разных типов по стране, в связи с чем обратился к странам Запада с просьбой передать системы ПВО. Он подчеркнул, что каждая такая атака доказывает, что системы ПВО должны быть не на базах хранения, а в распоряжении Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. На что потратят десятки триллионов рублей?

      Российские военные уничтожили около 20 бойцов ВСУ

      В России спрогнозировали звонок Трампа Путину

      Россиянка без билета прилетела из США во Францию и отказалась возвращаться

      Кинолог рассказал об особенностях ухода за собакой зимой

      Ученый назвал сроки приближения северного магнитного полюса к России

      США разместят на севере Японии десятки самолетов F-35А

      Сторонники грузинской оппозиции заняли часть центра Тбилиси

      Турция сократила экспорт мандаринов в Россию

      В Киеве объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше