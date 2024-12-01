В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и в Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и в Киевской области объявлена воздушная тревога, следует из информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

Сигнал опасности также фиксируется в четырех регионах Украины — в Черкасской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Ранее в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы. Киевская городская военная администрация предупредила о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС России запустили 100 ударных дронов и более 90 ракет разных типов по стране, в связи с чем обратился к странам Запада с просьбой передать системы ПВО. Он подчеркнул, что каждая такая атака доказывает, что системы ПВО должны быть не на базах хранения, а в распоряжении Киева.