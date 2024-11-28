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12:19, 28 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал массированный удар ВС России по Украине

Зеленский попросил у Запада новые системы ПВО после массированного удара ВС РФ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы России запустили 100 ударных дронов и более 90 ракет разных типов по стране, в связи с чем обратился к странам Запада с просьбой передать системы противовоздушной обороны (ПВЛ). Свое обращение он выложил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что целью ударов были объекты инфраструктуры. По его словам, во всех областях, где это необходимо, задействованы все необходимые службы, чтобы справиться с последствиями ударов. Он подчеркнул, что каждая такая атака доказывает, что системы ПВО должны быть на Украине, а не на базах хранения.

«Это особенно важно в зимний период, когда должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше силы для защиты, и своевременное снабжение сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО — это то, что больше всего нужно», — заключил он.

Ранее в Киеве в результате ударов был поврежден инфраструктурный объект. Возникший пожар удалось потушить.

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