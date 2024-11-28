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12:06, 28 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Киевская ОВА сообщила о повреждении инфраструктурного объекта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: ДСНС Украины

В Киеве в результате ударов был поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщила областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

«В результате вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект», — указано в сообщении.

Отмечается, что возникший на объекте пожар удалось потушить.

28 ноября стало известно, что по Украине могли ударить более 100 ракет. Как сообщал российский военкор Семен Пегов, рано утром был зафиксирован взлет 12 бомбардировщиков Ту-95МС. Военный корреспондент Юрий Котенок уточнил, что по Украине нанесли комбинированный удар с использованием ракет и беспилотников.

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