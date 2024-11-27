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03:46, 27 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

«Страна.ua»: в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В Киеве слышны взрывы. В столице объявлена воздушная тревога. Мониторинговые паблики сообщают об атаке БПЛА», — говорится в публикации.

Киевская городская военная администрация предупредила о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой и Сумской областях.

Ранее взрыв прозвучал в Одессе, на юге Украины. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ заявили о запуске ракеты в сторону Одесской области.

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