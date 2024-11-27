В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщает издание «Страна.ua».
«В Киеве слышны взрывы. В столице объявлена воздушная тревога. Мониторинговые паблики сообщают об атаке БПЛА», — говорится в публикации.
Киевская городская военная администрация предупредила о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой и Сумской областях.
Ранее взрыв прозвучал в Одессе, на юге Украины. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ заявили о запуске ракеты в сторону Одесской области.