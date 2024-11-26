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16:09, 26 ноября 2024Бывший СССР

В Одессе произошел взрыв на фоне сообщений о запуске ракеты

Страна.ua: в Одессе на фоне сообщений о запуске ракеты произошел взрыв
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одессе произошел взрыв, незадолго до этого Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщали о запуске ракеты в сторону Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Одессе взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном 26 ноября в 15:31. Где именно произошел взрыв неизвестно.

Отмечается, что инцидент произошел на фоне заявления Воздушных сил ВСУ о запуске ракет в сторону Одесской области. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале Воздушных сил.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также призвал жителей города укрыться в безопасных местах из-за объявленной воздушной тревоги. Информацию о взрыве он не комментировал.

Ранее стало известно, что взрывы раздались в Одесской области. По данным издания «Зеркало недели», в регионе работали системы противовоздушной обороны.

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