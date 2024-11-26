В Одесской области раздались взрывы

«Зеркало недели»: в Одесской области слышны взрывы

В Одесской области на юге Украины раздались взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Одесская область, работа ПВО по разведывательному БПЛА», — пишет издание.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области была повреждена инфраструктура.

Сколько объектов получили повреждения, глава местной областной военной администрации Иван Федоров не рассказал. О какой инфраструктуре идет речь и где она находится, он также не уточнил.

Помимо этого, сообщалось и о повреждении энергоинфраструктуры в Тернопольской области. В результате в Тернополе прекратили работать троллейбусы и лифты.