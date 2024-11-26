В Тернопольской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

Глава Тернопольского Совета обороны Надал: повреждена энергоинфраструктура

В Тернопольской области в результате взрывов повреждена энергоинфраструктура, Тернополь остался без электроснабжения. Об этом сообщил в Telegram глава штаба местного Совета обороны Сергей Надал.

«В связи с обстрелами и повреждением электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь, (...) была повреждена электросеть», — заявил чиновник.

Он сообщил, что в городе, в частности, перестают работать троллейбусы и лифты.

Ранее стало известно о характере повреждений цехов «Южмаша» после удара по предприятию сверхзвуковой баллистической ракетой «Орешник». По информации аналитиков, на завод обрушилось от пяти до семи тонн взрывчатки на скорости, вдвое превышающей скорость «Искандера» на финальном отрезке полета.