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22:00, 25 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о характере повреждений цехов «Южмаша»

ВХ: от удара «Орешником» цеха «Южмаша» получили большие повреждения внутри
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

Цеха «Южмаша» в Днепропетровске получили большие повреждения от удара баллистической ракеты средней дальности «Орешник» внутри, а не снаружи. Об этом пишет «Военная хроника» во «ВКонтакте».

В разборе «Военной хроники» говорится, что на завод обрушилось от пяти до семи тонн взрывчатки на скорости, вдвое превышающей скорость «Искандера» на финальном отрезке полета.

Отмечается, что энергия каждого кинетического блока, которая сопоставима с двумя ФАБ-250, «пришлась на такую маленькую площадь, что позволила пробить до нескольких десятков метров грунта и поразить подземную инфраструктуру».

Ранее экс-советник Пентагона Теодор Постол заявил, что новейшие баллистические ракеты средней дальности «Орешник» не имеют аналогов в мире.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения. По его словам, это было сделано после того, как Вооруженные силы Украины атаковали территорию РФ шестью ракетами ATACMS, а 21 ноября — системами HIMARS и Storm Shadow американского и английского производства.

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