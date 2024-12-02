Лебедев: ВС России нанесли удар по технике ВСУ в Черниговской области

Российские военные нанесли удар по скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Черниговская область, по скоплению с техникой, недалеко от стыка границ России Белоруссии и Украины. Скопление не большое, но наглое», — рассказал Лебедев.

Подробности поражения техники ВСУ координатор подполья не привел.

Ранее Лебедев сообщил о том, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области был нанесен удар по двум блиндажам Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что под огонь попали военные объекты в селе Новоандреевка и отметил, что в одном из пораженных блиндажей располагалась станция связи Starlink.