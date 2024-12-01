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22:12, 1 декабря 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о поражении блиндажа ВСУ в Запорожской области

Лебедев: в Запорожской области нанесен удар по двум блиндажам ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В подконтрольной Киеву части Запорожской области был нанесен удар по двум блиндажам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Представитель подполья уточнил, что под огонь попали военные объекты в селе Новоандреевка. Он отметил, что в одном из пораженных блиндажей располагалась станция связи Starlink.

«В южной части села наша аэроразведка обнаружила два блиндажа противника и новенькую станцию спутниковой связи Starlink. Позиции "отработали". Starlink уничтожен, блиндажи поражены», — сказал Лебедев.

Ранее Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по железнодорожному логистическому узлу ВСУ под Харьковом. Он также заявил об атаке по позициям ВСУ в лесу севернее от села Барановка в Харьковской области.

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