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19:58, 29 ноября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по логистическому узлу ВСУ под Харьковом

Лебедев: ВС России ударили по железнодорожному узлу ВСУ в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили по железнодорожному логистическому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В селе Палатки прилетело в районе ж/д-станции, там же, неподалёку, находится бывшее зернохранилище, на территории которого находятся промышленные строения», — рассказал подпольщик.

Лебедев также сообщил об атаке по позициям ВСУ в лесу севернее от села Барановка в Харьковской области. По его словам, в результате удара ВС России авиабомбами в соседних населенных пунктах трескались стекла в окнах жилых домов.

Ранее ВС России поразили транспорт с группой бойцов ВСУ в районе села Лобковое Запорожской области. По его словам, FPV-дрон атаковал выезжавший из села Пятихатки микроавтобус.

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