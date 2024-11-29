Подполье сообщило об ударе по логистическому узлу ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы (ВС) России ударили по железнодорожному логистическому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В селе Палатки прилетело в районе ж/д-станции, там же, неподалёку, находится бывшее зернохранилище, на территории которого находятся промышленные строения», — рассказал подпольщик.
Лебедев также сообщил об атаке по позициям ВСУ в лесу севернее от села Барановка в Харьковской области. По его словам, в результате удара ВС России авиабомбами в соседних населенных пунктах трескались стекла в окнах жилых домов.
Ранее ВС России поразили транспорт с группой бойцов ВСУ в районе села Лобковое Запорожской области. По его словам, FPV-дрон атаковал выезжавший из села Пятихатки микроавтобус.