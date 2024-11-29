Лебедев: ВС России поразили транспорт с группой бойцов ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России при помощи беспилотника поразили транспорт с группой украинских военных в селе Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, FPV-дрон атаковал выезжавший из села Пятихатки микроавтобус, в котором находились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что после этого российские военные поняли, что в населенном пункте находится украинский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и атаковали его при помощи артиллерии.

«В селе Лобковое FPV-дрон отбомбил микроавтобус боевиков, которые выезжали из Пятихаток на ротацию. Затем обнаружили, что из села работают дроноводы и целый день его разносили из ствольной и реактивной артиллерии», — рассказал подпольщик.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные поразили колонну ВСУ в селе Щербаки в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Подпольщик уточнил, что колонна двигалась в сторону Степового и допустил, что эта группа ВСУ должна была попасть в Пятихатки.