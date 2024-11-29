Подполье заявило об ударе по колонне ВСУ в Запорожской области

Подпольщик Лебедев заявил, что поражена колонна ВСУ в Запорожской области

Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) была поражена ударом дронов в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его данным, колонна состояла из четырех автомобилей. Она находилась в селе Щербаки, добавил Лебедев. Подпольщик уточнил, что колонна двигалась в сторону Степового. Он допустил, что эта группа ВСУ должна была попасть в Пятихатки.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска поразили склад с украинским оружием в Сумской области. По его информации, удар нанесли по объекту, который находится в селе Яблочное. Взрывы раздались в центре населенного пункта.

До этого стало известно об ударе российских военных по объекту с боекомплектами ВСУ в Харьковской области. Он находился в населенном пункте Белый Колодец, взрыв раздался в районе неработающего элеватора.