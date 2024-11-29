Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:50, 29 ноября 2024Бывший СССР

Подполье заявило об ударе по колонне ВСУ в Запорожской области

Подпольщик Лебедев заявил, что поражена колонна ВСУ в Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Seneline / Shutterstock / Fotodom  

Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) была поражена ударом дронов в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его данным, колонна состояла из четырех автомобилей. Она находилась в селе Щербаки, добавил Лебедев. Подпольщик уточнил, что колонна двигалась в сторону Степового. Он допустил, что эта группа ВСУ должна была попасть в Пятихатки.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска поразили склад с украинским оружием в Сумской области. По его информации, удар нанесли по объекту, который находится в селе Яблочное. Взрывы раздались в центре населенного пункта.

До этого стало известно об ударе российских военных по объекту с боекомплектами ВСУ в Харьковской области. Он находился в населенном пункте Белый Колодец, взрыв раздался в районе неработающего элеватора.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Круизный лайнер с туристами застрял в Антарктике. Россияне объявили голодовку, китайцы собрались устроить бунт

      Газманов рассказал о поющих его и SHAMAN песни пятилетних детях

      «Охающая» ОС Android напугала автовладельцев

      Герой России предложил отправлять депутатов на СВО «от праздного шатания»

      Климатолог напомнил о быстром потеплении в России

      В российском регионе создали новое министерство и назначили его главой ветерана СВО

      Российские бойцы поразили транспорт с группой военных в Запорожской области

      Пробка с тысячами авто на Кавказе попала на видео

      В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вместе с другими продуктами

      Российского футболиста арестовали по подозрению в расправе над мужчиной в лесу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше