Стало известно об ударе ВС России по складу с оружием ВСУ в Сумской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по складу с оружием ВСУ в селе Яблочное

Российские военные поразили склад с оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, удар был нанесен по объекту, расположенному в селе Яблочное. Взрывы раздались в центре населенного пункта. После этого было видно задымление, вторичной детонации не последовало.

Лебедев добавил, что взрывы также прогремели в поселке Николаевка Сумской области. Кроме того, удары беспилотниками были зафиксированы в селе Писаревка, где ВСУ, по информации представителя подполья, используют промышленные строения в своих целях.

Ранее стало известно об ударе ВС России по объекту с боекомплектами ВСУ в Харьковской области. Он находился в населенном пункте Белый Колодец, взрыв раздался в районе неработающего элеватора, с которым связана железная дорога.

