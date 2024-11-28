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15:06, 28 ноября 2024Бывший СССР

ВС РФ нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ в Харьковской области

ВС России нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ в Харьковской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по населенному пункту Белый Колодец в Харьковской области по объекту, который используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) в качестве ремонтной станции и хранилища боекомплектов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, взрыв был слышен в районе неработающего элеватора с которым связана железная дорога. Он добавил, что этот объект используется военными ВСУ в качестве ремонтной станции и хранилища боекомплекта. Лебедев также сообщил, что в Купянске удар был зафиксирован в районе Купянского лесничества по объекту, который также был занят украинскими военными. По его данным, в соседнем лесу ВСУ маскируют систему противовоздушной обороны ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС России запустили 100 ударных дронов и более 90 ракет разных типов по стране, в связи с чем обратился к странам Запада с просьбой передать системы ПВО. Он подчеркнул, что каждая такая атака доказывает, что системы ПВО должны быть не на базах хранения, а в распоряжении Киева.

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