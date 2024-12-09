Россия ударила по железнодорожным объектам на Украине

Минобороны: Россия ударила по железнодорожным объектам для заправки техники ВСУ

Российская армия ударила по железнодорожным объектам, осуществляющим дозаправку западной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, успешно поражена инфраструктура военных аэродромов Украины, места сборки и хранения дронов, склад горючего и 147 районов с живой силой и техникой противника. Как уточнили в оборонном ведомстве, атака проведена оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

В Минобороны России добавили, что всего с начала спецоперации Украина потеряла в зоне СВО 29109 единиц военной автомобильной спецтехники, 19 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 713 танков и других боевых бронемашин, 586 зенитных ракетных комплексов, 37 504 беспилотника, 649 самолетов и 283 вертолета.