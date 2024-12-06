Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам за неделю

Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Атаки были совершены при помощи высокоточного оружия и ударных беспилотников, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Удары наносились по объектам энергетики, местам хранения и сборки БПЛА, центру радиоэлектронной разведки, арсеналам с боеприпасами и местам дислокации украинских войск, иностранных инструкторов и наемников.
«Все цели высокоточных ударов достигнуты», — добавили в министерстве.
В этот же день стало известно, что ВС России авиаударом уничтожили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины. Уточняется, что объект находился в населенном пункте Правдовка в Донецкой народной республике.