Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам за неделю

Минобороны: российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов

Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Атаки были совершены при помощи высокоточного оружия и ударных беспилотников, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Удары наносились по объектам энергетики, местам хранения и сборки БПЛА, центру радиоэлектронной разведки, арсеналам с боеприпасами и местам дислокации украинских войск, иностранных инструкторов и наемников.

«Все цели высокоточных ударов достигнуты», — добавили в министерстве.

В этот же день стало известно, что ВС России авиаударом уничтожили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины. Уточняется, что объект находился в населенном пункте Правдовка в Донецкой народной республике.