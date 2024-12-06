Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 6 декабря 2024Россия

Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам за неделю

Минобороны: российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Атаки были совершены при помощи высокоточного оружия и ударных беспилотников, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Удары наносились по объектам энергетики, местам хранения и сборки БПЛА, центру радиоэлектронной разведки, арсеналам с боеприпасами и местам дислокации украинских войск, иностранных инструкторов и наемников.

«Все цели высокоточных ударов достигнуты», — добавили в министерстве.

В этот же день стало известно, что ВС России авиаударом уничтожили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины. Уточняется, что объект находился в населенном пункте Правдовка в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пугающее предупреждение в адрес США и их союзников». Что говорят в мире об интервью Лаврова Карлсону?

      Названы самые обсуждаемые персоны 2024 года

      Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе модного бренда

      Боец СВО избежал смерти при обстреле благодаря вложенным в бронежилет иконам

      СКР завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко

      Турист поскользнулся на мокром асфальте и получил удар током из-за сломанного фонаря

      Создана первая в мире алмазная батарея

      Орбан раскрыл роль США в начале конфликта на Украине

      В России отреагировали на проработку сценария отправки немецких войск на Украину

      В отношении замгубернатора российского региона возбудили дело о взятках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше