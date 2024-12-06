Россия нанесла авиаудар по пункту дислокации подразделения Нацгвардии Украины в ДНР

МО: ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации подразделения Нацгвардии Украины

Вооруженные силы (ВС) России авиаударом уничтожили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что пункт временной дислокации находился в населенном пункте Правдовка в Донецкой народной республике (ДНР). Удар по нему нанесли тремя авиабомбами ФАБ-250, которые оборудованы модулями планирования и коррекции.

Ранее российские летчики сбросили на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500. Кадры удара опубликовало Минобороны — на них видно, как на месте падения авиабомбы возникает огромный огненный шар, после чего в небо поднимается гриб из дыма.

До этого Су-34 сбросил ФАБы по подразделениям в Курской области. После ударов борт выполнил противоракетный маневр и вернулся на аэродром базирования.