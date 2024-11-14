Су-34 сбросил ФАБы с УМПК на бронетехнику ВСУ в Курской области и попал на видео

Минобороны: Су-34 ударил по украинским войскам в Курской области

Су-34 ВКС России сбросил ФАБы по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и попал на видео. Ролик опубликовала пресс-служба Минобороны в Telegram.

На кадрах демонстрируется боевой вылет фронтового бомбардировщика. Набрав высоту, экипаж сбрасывает прикрепленные к узлам подвески фугасные авиабомбы (ФАБ), оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Затем борт выполняет противоракетный маневр и возвращается на аэродром базирования.

Целью вылета было скопление бронетехники ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Минобороны показало работу ударных вертолетов Ми-28НМ в Курской области. На опубликованном министерством ролике боевые машины ведут огонь из штатного вооружения.