Су-34 сбросил ФАБы с УМПК на бронетехнику ВСУ в Курской области и попал на видео

Су-34 ВКС России сбросил ФАБы по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и попал на видео. Ролик опубликовала пресс-служба Минобороны в Telegram.
На кадрах демонстрируется боевой вылет фронтового бомбардировщика. Набрав высоту, экипаж сбрасывает прикрепленные к узлам подвески фугасные авиабомбы (ФАБ), оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Затем борт выполняет противоракетный маневр и возвращается на аэродром базирования.
Целью вылета было скопление бронетехники ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее Минобороны показало работу ударных вертолетов Ми-28НМ в Курской области. На опубликованном министерством ролике боевые машины ведут огонь из штатного вооружения.