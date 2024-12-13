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09:25, 13 декабря 2024Бывший СССР

Названа возможная цель удара по Одессе

Подпольщик Лебедев назвал порт возможной целью удара по Одессе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Целью удара российских войск по Одессе мог стать порт. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Прилетает еще. Один из ударов в направлении порта», — сообщил подпольщик.

Утром 13 декабря в Одессе произошло две серии взрывов. Первое сообщение о детонациях появилось в 08:53 по московскому времени. Через восемь минут жителей города снова проинформировали о взрывах. В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области повреждена инфраструктура после 205 взрывов.

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