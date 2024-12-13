Названа возможная цель удара по Одессе

Подпольщик Лебедев назвал порт возможной целью удара по Одессе

Целью удара российских войск по Одессе мог стать порт. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Прилетает еще. Один из ударов в направлении порта», — сообщил подпольщик.

Утром 13 декабря в Одессе произошло две серии взрывов. Первое сообщение о детонациях появилось в 08:53 по московскому времени. Через восемь минут жителей города снова проинформировали о взрывах. В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области повреждена инфраструктура после 205 взрывов.