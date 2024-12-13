В подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о повреждениях инфраструктуры

Глава украинской Запорожской ОГА Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры после 205 взрывов. Об этом сообщил назначенный Украиной глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, поступили сообщения о разрушении целого ряда объектов инфраструктуры. Федоров не назвал, какие именно объекты были повреждены после взрывов.

Ранее в Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах. Произошли они после объявленной воздушной тревоги.