Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:28, 11 декабря 2024Бывший СССР

Взрыв прогремел в Днепропетровске

Взрыв прогремел в Днепропетровске днем 11 декабря

Фото: Leah Millis / Reuters

Взрыв прогремел в Днепропетровске днем в среду, 11 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось о взрыве появилось в 12:05 11 декабря. В 11:45 11 декабря в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения крылатой ракеты.

По сообщениям местных Telegram-каналов, в пригороде Днепропетровска прогремели два взрыва. Официальные лица на данный момент не комментировал факт инцидента.

Ранее глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры на территории региона. По словам главы ОВА, в подконтрольной Киеву части Запорожской области за сутки произошло 268 взрывов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин уже не тот, что был в 2017 году». Трампу рассказали о переменах в политике президента России

      В российском регионе осудили стримера за оскорбление бойцов спецоперации

      Популярный российский певец подарил жене часы более чем за 11 миллионов рублей

      Правительство Украины начало работу в Германии

      Россияне заинтересовались одним способом знакомств

      Появились подробности об использованном для удара по Таганрогу и Брянску оружии

      Стало известно место запуска новой ракеты ВСУ по Таганрогу

      Макрон предложил правящей партии Грузии помочь в разгрузке ситуации

      Нехватку складов в России объяснили

      В российском регионе из здания Следственного комитета выпал допрашиваемый

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше