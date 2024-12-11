Взрыв прогремел в Днепропетровске днем 11 декабря

Взрыв прогремел в Днепропетровске днем в среду, 11 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось о взрыве появилось в 12:05 11 декабря. В 11:45 11 декабря в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения крылатой ракеты.

По сообщениям местных Telegram-каналов, в пригороде Днепропетровска прогремели два взрыва. Официальные лица на данный момент не комментировал факт инцидента.

Ранее глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры на территории региона. По словам главы ОВА, в подконтрольной Киеву части Запорожской области за сутки произошло 268 взрывов.