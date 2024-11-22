В Польше заявили о решающей стадии конфликта на Украине

Премьер Польши Туск: украинский конфликт входит в решающую стадию

Российско-украинский конфликт входит в решающую стадию, и это понимают все западные лидеры. Об этом заявил действующий премьер-министр Польши Дональ Туск, сообщает РИА Новости.

«Сложно, чтобы я не сказал несколько слов о ситуации, в которой мы все оказались, ибо это историческая ситуация. Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем», — поразмышлял вслух польский политик.

Ранее представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что с приходом в Белый дом избранного американского президента Дональда Трампа приближаются переговоры России и США по Украине. «Кажется, все указывает на то, что Трамп и Путин собираются сесть за стол переговоров, в меню которого будет Украина», — заявил глава евродипломатии.