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14:52, 22 ноября 2024Мир

В Польше заявили о решающей стадии конфликта на Украине

Премьер Польши Туск: украинский конфликт входит в решающую стадию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Imago / Antoni Byszewski / Fotonews / Globallookpress.com

Российско-украинский конфликт входит в решающую стадию, и это понимают все западные лидеры. Об этом заявил действующий премьер-министр Польши Дональ Туск, сообщает РИА Новости.

«Сложно, чтобы я не сказал несколько слов о ситуации, в которой мы все оказались, ибо это историческая ситуация. Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем», — поразмышлял вслух польский политик.

Ранее представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что с приходом в Белый дом избранного американского президента Дональда Трампа приближаются переговоры России и США по Украине. «Кажется, все указывает на то, что Трамп и Путин собираются сесть за стол переговоров, в меню которого будет Украина», — заявил глава евродипломатии.

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