Глава евродипломатии признал близость переговоров России и США по Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что переговоры РФ и США по Украине близки

С приходом в белый дом избранного американского президента Дональда Трампа приближаются переговоры России и США по Украине. Об этом в интервью испанской радиостанции Cadena SER сообщил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

«Кажется, все указывает на то, что Трамп и Путин собираются сесть за стол переговоров, в меню которого будет Украина», — заявил глава евродипломатии.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте планирует совершить поездку в США и посетить резиденцию Трампа Мар-а-Лаго, чтобы обсудить с ним конфликт на Украине и не идти на уступки России.