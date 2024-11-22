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14:18, 22 ноября 2024Мир

Глава евродипломатии признал близость переговоров России и США по Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что переговоры РФ и США по Украине близки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

С приходом в белый дом избранного американского президента Дональда Трампа приближаются переговоры России и США по Украине. Об этом в интервью испанской радиостанции Cadena SER сообщил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

«Кажется, все указывает на то, что Трамп и Путин собираются сесть за стол переговоров, в меню которого будет Украина», — заявил глава евродипломатии.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте планирует совершить поездку в США и посетить резиденцию Трампа Мар-а-Лаго, чтобы обсудить с ним конфликт на Украине и не идти на уступки России.

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