Генсек НАТО запланировал приехать к Трампу и призвать его не идти на уступки России

WP: генсек НАТО Рютте планирует приехать к Трампу и призвать его не уступать РФ

Генсек НАТО Марк Рютте планирует совершить поездку в США и посетить резиденцию переизбранного американского экс-президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, чтобы обсудить с ним конфликт на Украине и не идти на уступки России. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщает газета The Washington Post (WP).

«Рютте, как ожидается, скоро поедет в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине, которые, как сказал Трамп, он хочет провести», — пишет издание.

Как указали собеседники WP, Рютте намерен убедить Трампа, что в его интересах обеспечить гарантии безопасности Украины и не идти навстречу России.

Ранее газета The Financial Times писала, что Европа смотрит на позицию избранного президента США Дональда Трампа в вопросе украинского конфликта «с осторожным оптимизмом».