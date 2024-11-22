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07:34, 22 ноября 2024Мир

Раскрыта позиция Европы в вопросе капитуляции Украины из-за Трампа

FT: Европа не связывает приход Трампа с возможностью капитуляции Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Европа смотрит на позицию избранного президента США Дональда Трампа в вопросе украинского конфликта «с осторожным оптимизмом». Об этом пишет Financial Times (FT).

Один из чиновников в Брюсселе рассказал изданию, что видят желание Трампа решить эту проблему, но не любой ценой. «Это не может быть капитуляция Киева», — заявил он.

Газета выяснила, что команда Трампа рассматривает корейский вариант завершения конфликта, с разделением сторон по выбранной границе. Однако пока неясно, как обеспечить выполнение подобного соглашения.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут заявил, что президент России Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Клута, решение действующего американского президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины бить американскими ракетами вглубь российской территории усложнило переговорные позиции Вашингтона, поэтому действия Трампа остаются еще более непредсказуемыми.

ЖЗЛ
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