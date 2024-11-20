Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:15, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о возможности скорых переговоров Путина и Трампа по Украине

Bloomberg: Путин и Трамп скоро могут провести переговоры по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

«Путин и Трамп уже в ближайшее время проведут переговоры по украинскому конфликту (...) Но решение действующего президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими ракетами усложнило переговорные позиции Вашингтона, поэтому действия Трампа остаются еще более непредсказуемыми», — отметил обозреватель.

Клут добавил, что политика национальной безопасности республиканца держится на принципе «мир через силу». Поэтому Трамп может «оказаться готовым оказывать давление на Москву».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проводит телефонный разговор с зарубежным лидером, подробности о котором будут сообщены позже во второй половине 20 ноября.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области. Чем занят президент?

      Россиян предупредили о рисках одной альтернативы ипотеки

      Агент Овечкина одной фразой оценил состояние хоккеиста после травмы

      Названы причины возможного кризиса в еврозоне

      На Украине поддержали закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий

      Россиянка организовала притон с проститутками под видом спа-салона и попала под суд

      Глава МИД Австрии назвал условие завершения конфликта на Украине

      Израиль нанес удар по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

      Армянского вора в законе Армена Казаряна оправдали в суде

      Россиянина осудили на 20 лет за растление малолетней дочери сожительницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше