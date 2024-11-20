На Западе заявили о возможности скорых переговоров Путина и Трампа по Украине

Bloomberg: Путин и Трамп скоро могут провести переговоры по Украине

Российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

«Путин и Трамп уже в ближайшее время проведут переговоры по украинскому конфликту (...) Но решение действующего президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими ракетами усложнило переговорные позиции Вашингтона, поэтому действия Трампа остаются еще более непредсказуемыми», — отметил обозреватель.

Клут добавил, что политика национальной безопасности республиканца держится на принципе «мир через силу». Поэтому Трамп может «оказаться готовым оказывать давление на Москву».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проводит телефонный разговор с зарубежным лидером, подробности о котором будут сообщены позже во второй половине 20 ноября.