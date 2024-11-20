В Кремле заявили о проведении Путиным телефонного звонка

Песков: Путин проводит телефонный разговор, о котором будет сообщено позже

Президент России Владимир Путин проводит телефонный разговор с зарубежным лидером, подробности о котором будут сообщены позже, во второй половине 20 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В первой половине дня мы сообщим вам о международном телефонном разговоре, который у президента проходит. Далее — обычная череда встреч», — рассказал представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время проведут переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Также агентство Reuters сообщало, что Путин готов поговорить с Трампом об урегулировании конфликта на Украине. В частности, по их словам, Москва еще готова рассмотреть вариант «заморозки» конфликта по линии боевого столкновения. Однако для российской стороны принципиальным остается пункт о нейтральном статусе Украины и предоставление гарантий ее невключения в НАТО.