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13:14, 20 ноября 2024Мир

В Кремле заявили о проведении Путиным телефонного звонка

Песков: Путин проводит телефонный разговор, о котором будет сообщено позже
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проводит телефонный разговор с зарубежным лидером, подробности о котором будут сообщены позже, во второй половине 20 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В первой половине дня мы сообщим вам о международном телефонном разговоре, который у президента проходит. Далее — обычная череда встреч», — рассказал представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время проведут переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Также агентство Reuters сообщало, что Путин готов поговорить с Трампом об урегулировании конфликта на Украине. В частности, по их словам, Москва еще готова рассмотреть вариант «заморозки» конфликта по линии боевого столкновения. Однако для российской стороны принципиальным остается пункт о нейтральном статусе Украины и предоставление гарантий ее невключения в НАТО.

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