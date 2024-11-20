На Западе узнали о готовности Путина поговорить с Трампом об Украине

Reuters: Путин готов поговорить с Трампом об урегулировании конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин готов поговорить с избранным американским лидером Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, «знакомые с планами Кремля».

В частности, по их словам, Москва еще готова рассмотреть вариант «заморозки» конфликта по линии боевого столкновения. Однако для российской стороны принципиальным остается пункт о нейтральном статусе Украины и предоставление гарантий ее невключения в НАТО.

Кроме того, по данным агентства Россия предложит ограничить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также прекратить какую-либо дискриминацию русского языка. Таким образом, предлагаемые пункты во многом совпадают со Стамбульскими соглашениями весны 2022 года.

Ранее Трамп заявил, что намерен очень усердно работать над завершением конфликта на Украине, а также пообещал «положить конец всем кризисам». При этом 47-й президент Соединенных Штатов не уточнил, имеет ли он какой-либо план для урегулирования ситуации.