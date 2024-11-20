Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:05, 20 ноября 2024Мир

На Западе узнали о готовности Путина поговорить с Трампом об Украине

Reuters: Путин готов поговорить с Трампом об урегулировании конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин готов поговорить с избранным американским лидером Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, «знакомые с планами Кремля».

В частности, по их словам, Москва еще готова рассмотреть вариант «заморозки» конфликта по линии боевого столкновения. Однако для российской стороны принципиальным остается пункт о нейтральном статусе Украины и предоставление гарантий ее невключения в НАТО.

Кроме того, по данным агентства Россия предложит ограничить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также прекратить какую-либо дискриминацию русского языка. Таким образом, предлагаемые пункты во многом совпадают со Стамбульскими соглашениями весны 2022 года.

Ранее Трамп заявил, что намерен очень усердно работать над завершением конфликта на Украине, а также пообещал «положить конец всем кризисам». При этом 47-й президент Соединенных Штатов не уточнил, имеет ли он какой-либо план для урегулирования ситуации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе узнали о готовности Путина поговорить с Трампом об Украине

      Раскрыт помогающий бороться с лишним весом хлеб

      Власти анонсировали траты бюджета России на индексацию пенсий

      Названо количество любителей готовой еды из лоточков

      В российском регионе задержали двух полицейских по подозрению во взятке

      В МИД России уличили Германию в сеянии хаоса в Европе из-за Украины

      В России появилась новая премиальная водка

      В российском регионе мигрантам запретили работать курьерами и дальнобойщиками

      Совфед одобрил закон о миллионных штрафах за пропаганду чайлдфри

      Оценено снижение когнитивных способностей у астронавтов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше