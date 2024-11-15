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05:19, 15 ноября 2024Мир

Трамп обещал работать над завершением конфликта на Украине

Дональд Трамп обещал очень усердно работать над завершением конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен очень усердно работать над завершением конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Трамп заверил, что его администрация будет работать над ситуацией на Ближнем Востоке, а также над конфликтом между Россией и Украиной. Он призвал положить конец этим кризисам.

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«Я видел сообщения, за три дня убиты тысячи людей, они были солдатами. Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», — обещал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп не сможет убедить Украину пойти на территориальные уступки для завершения конфликта. До этого украинский лидер предупредил о риске прекращения военной помощи Вашингтона Киеву при победе на президентских выборах Трампа.

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