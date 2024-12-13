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10:17, 13 декабря 2024Мир

Польша подняла в воздух авиацию якобы из-за активности России

Польша подняла авиацию в воздух якобы из-за ударов России по объектам на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Björn Trotzki / imago-images.de / Globallookpress.com

Варшава подняла в воздух свою авиацию якобы из-за ударов России по объектам на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши, передает РИА Новости.

«В воздушном пространстве Польши была задействована военная авиация из-за российских ударов с применением крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на Украине (...) Были активированы дежурные пары истребителей, а также были приведены в состояние повышенной боевой готовности наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки», — указали в штабе.

Оперативное командование указало на то, что соответствующие меры были предприняты для «обеспечения безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами». Также в ведомстве подчеркнули, что следят за ситуацией, а имеющиеся силы «остаются в полной готовности к немедленному реагированию».

21 ноября Польша распорядилась поднять в воздух дежурные пары истребителей и начать оперативную деятельность в воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов. Позже Варшава привела в полную готовность силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки на фоне воздушной тревоги на Украине.

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