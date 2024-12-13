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11:23, 13 декабря 2024Бывший СССР

Во Львовской области сообщили об ударах по объектам энергетики

Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о прилетах по объектам энергетики
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Rivne region / Reuters

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий сообщил об ударах по объектам энергетики в регионе. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

«Враг атаковал объекты энергетики нашей области. Из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии», — написал украинский чиновник.

Информации о пострадавших, как сообщил Козицкий, после обстрела нет.

13 декабря Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по украинской территории. Стало известно, что ВС РФ запустили 120 ракет с 05:00 по московскому времени. Взрывы прогремели в Одессе, Киевской области, пригороде Харькова и других украинских регионах. В некоторых городах они произошли неоднократно.

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