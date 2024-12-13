На Украине сообщили о начале массированного ракетного удара

На Украине начался массированный ракетный удар. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Сообщается, что удар осуществляется с пяти утра по московскому времени. Всего Рогов заявил о запуске 120 ракет.
Мониторинговые ресурсы сообщают о воздушной тревоге на территории всей Украины. Сообщается о запуске ракет «Искандер» и дронов.
Ранее в Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Первая публикация о взрывах появилась в 08:53 по московскому времени.