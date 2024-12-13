На Украине сообщили о начале массированного ракетного удара

На Украине начался массированный ракетный удар

На Украине начался массированный ракетный удар. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Сообщается, что удар осуществляется с пяти утра по московскому времени. Всего Рогов заявил о запуске 120 ракет.

Мониторинговые ресурсы сообщают о воздушной тревоге на территории всей Украины. Сообщается о запуске ракет «Искандер» и дронов.

Ранее в Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Первая публикация о взрывах появилась в 08:53 по московскому времени.