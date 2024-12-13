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09:14, 13 декабря 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о начале массированного ракетного удара

На Украине начался массированный ракетный удар
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

На Украине начался массированный ракетный удар. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Сообщается, что удар осуществляется с пяти утра по московскому времени. Всего Рогов заявил о запуске 120 ракет.

Мониторинговые ресурсы сообщают о воздушной тревоге на территории всей Украины. Сообщается о запуске ракет «Искандер» и дронов.

Ранее в Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Первая публикация о взрывах появилась в 08:53 по московскому времени.

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