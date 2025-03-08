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01:07, 8 марта 2025Бывший СССР

Стало известно об ударе по инфраструктуре Одессы

В Одессе сообщили об ударе по энергетической инфраструктуре города
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По энергетической инфраструктуре Одессы был нанесен удар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС. Над ликвидацией последствий атак работают все соответствующие службы», — написал Кипер.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел в поселке городского типа Сергеевка в Одесской области, использующемся для тренировки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что обучением бойцов занимались англоязычные инструкторы.

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