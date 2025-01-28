«Киев атакован: гремят стрельба и взрывы». Украина подверглась массированному удару. Что известно об атаке?

Shot: По военным и энергетическим объектам Украины нанесли массированный удар

Минувшей ночью Украина подверглась массированному удару. По имеющейся информации, атакованы были военные и энергетические объекты страны. Взрывы произошли в нескольких украинских городах, в том числе в Киеве.

«Киев атакован: гремят стрельба и взрывы. Ударные дроны атакуют столицу Украины в разных районах, есть пожары», — писал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», опубликовав видео со звуками взрывов и пожаром на горизонте.

После 23:00 по московскому времени Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о замеченных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в Черниговской, Одесской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях страны. Вскоре в Киевской области была объявлена угроза БПЛА, а около двух часов ночи киевлян призвали спуститься в укрытия. Еще спустя час были опубликованы сообщения о новых замеченных группах беспилотников.

Министерство обороны России информацию о массированном ударе по объектам энергетики и военного назначения пока не подтверждало.

Кадр: ГСЧС Украины

Под удар попали аэродром, склады и техника НАТО

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил об объектах, которые попали под удар минувшей ночью. По его словам, в Одессе были атакованы аэродром и склады, на которых собирают беспилотники для ВСУ.

Аэродром Школьный. Частично доставка из морского порта идет туда. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром тоже хорошо работает Сергей Лебедев координатор николаевского пророссийского подполья

В Первомайске Николаевской области, сообщил подпольщик, удар пришелся по месту дислокации ВСУ, где, по предварительным данным, была поражена техника НАТО. «Под удар попала натовская артиллерийская техника, и немного зацепило склады», — рассказал он. Лебедев добавил, что после атаки в городе было замечено много машин скорой помощи, а местные жители рассказали ему о высокопоставленном пострадавшем в ходе прилета.

Также сообщалось о взрыве и пожаре на аэродроме Васильков в Киевской области.

Кадр: ГСЧС Украины

На Украине сообщили о последствиях атаки

По данным Telegram-канала «Политика страны», в Харькове дрон попал в производственное помещение одного из предприятий, какого именно — не уточняется. Однако после удара начался пожар, площадью 1500 квадратных метров.

Мэр Умани Черкасской области Ирина Плетнева, в свою очередь, заявила о повреждении объекта инфраструктуры в городе. В результате чего населенный пункт остался без электричества. «Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — сообщила она.

По словам чиновницы, вода подается в дома местных жителей, так как «Уманьводоканал» работает на генераторах, а «Уманьтеплокоммунэнерго» работает по нормативной подаче тепла.