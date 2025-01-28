Российские военные нанесли удар по аэродрому и складам для сборки дронов ВСУ в Одессе

Лебедев: ВС России нанесли удар по аэродрому и складам БПЛА ВСУ в Одессе

Российские военные нанесли удар по аэродрому и складам, на которых собирают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Аэродром Школьный. Частично доставка из морского порта идет туда. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром тоже хорошо работает», — уточнил представитель пророссийского подполья.

24 января стало известно об ударе Вооруженных сил (ВС) России по объекту ВСУ в порту Одессы. По данным подполья, к месту происшествия были направлены восемь машин скорой помощи.

Ранее Лебедев также сообщал об ударе по скоплению сил ВСУ в Одесской области. Куда именно он был нанесен, не уточнялось.