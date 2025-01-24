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20:52, 24 января 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы

Лебедев: Российские военные нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Российские военные нанесли удар по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Одесса, прилет в порт Южный (...) Было громко и с детонацией. Поехало восемь скорых», — рассказал представитель пророссийского подполья.

24 января также стало известно об ударе Вооруженных сил (ВС) России по колонне техники ВСУ в Сумской области. Под минометный обстрел попали четыре украинских военных грузовика.

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