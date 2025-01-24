Российские военные нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы

Лебедев: Российские военные нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы

Российские военные нанесли удар по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Одесса, прилет в порт Южный (...) Было громко и с детонацией. Поехало восемь скорых», — рассказал представитель пророссийского подполья.

24 января также стало известно об ударе Вооруженных сил (ВС) России по колонне техники ВСУ в Сумской области. Под минометный обстрел попали четыре украинских военных грузовика.