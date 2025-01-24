Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:22, 24 января 2025Бывший СССР

Российские военные ударили по колонне военных грузовиков ВСУ в Сумской области

РИА Новости: В Сумской области ВС РФ ударили по колонне военных грузовиков ВСУ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Сумской области Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по колонне из военных грузовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть погибшие. Об этом РИА Новости сообщили в пророссийском подполье.

Как рассказал агентству координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, колонна состояла из четырех военных грузовиков. «Начали минометный обстрел. Восемь ликвидированных, около пяти... скрылись в лесу. Сколько не успело выбраться из транспорта, неизвестно», — отметил он.

Ранее российские бойцы взломали оборону ВСУ в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР). Штурмовикам удалось рассечь на две части населенный пункт, а также блокировать формирования противника. Солдаты установили флаг на отбитом у украинских войск здании в центре населенного пункта.

Кроме того, военнослужащим удалось занять населенный пункт Тимофеевка в ДНР. Там также уточнили, что бойцы нанесли поражение 14 бригадам ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский назвал здравой позицию Трампа о помощи СССР Америке во Второй мировой

      США потребовали от Индии сгрузить танкеры с нефтью из России

      Трамп начал соблазнять Канаду войти в США

      Одному типу недвижимости в России предрекли исчезновение

      Рианна обнажила ягодицы в рекламе

      Туристка захотела сделать фото океана, вышла на рельсы и была сбита поездом на глазах мужа

      Саша Петров раскрыл отношение мексиканцев к русским

      Украина атаковала ракетами российский регион

      В США «голову» нелегала оценили в тысячу долларов

      Рецидивиста отправили в российскую колонию за удар в лицо полицейскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше