РИА Новости: В Сумской области ВС РФ ударили по колонне военных грузовиков ВСУ

В Сумской области Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по колонне из военных грузовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть погибшие. Об этом РИА Новости сообщили в пророссийском подполье.

Как рассказал агентству координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, колонна состояла из четырех военных грузовиков. «Начали минометный обстрел. Восемь ликвидированных, около пяти... скрылись в лесу. Сколько не успело выбраться из транспорта, неизвестно», — отметил он.

Ранее российские бойцы взломали оборону ВСУ в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР). Штурмовикам удалось рассечь на две части населенный пункт, а также блокировать формирования противника. Солдаты установили флаг на отбитом у украинских войск здании в центре населенного пункта.

Кроме того, военнослужащим удалось занять населенный пункт Тимофеевка в ДНР. Там также уточнили, что бойцы нанесли поражение 14 бригадам ВСУ.