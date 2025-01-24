Российские войска заняли еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны отчиталось о занятии населенного пункта Тимофеевка в ДНР

Российские войска заняли населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России заняли село Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР). Также под контроль российских войск перешел населенный пункт Шевченко под Донецком.

До этого президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что российские военнослужащие в зоне СВО занимают территорию квадратными километрами. Он подчеркнул, что ситуация на поле боя меняется кардинально, а движение по линии фронта идет ежедневно.