Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 24 января 2025Россия

Российские войска заняли еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны отчиталось о занятии населенного пункта Тимофеевка в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска заняли населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России заняли село Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР). Также под контроль российских войск перешел населенный пункт Шевченко под Донецком.

До этого президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что российские военнослужащие в зоне СВО занимают территорию квадратными километрами. Он подчеркнул, что ситуация на поле боя меняется кардинально, а движение по линии фронта идет ежедневно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об отличиях опубликованной расшифровки черных ящиков AZAL от оригинала

      Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

      Россиянам указали на частую причину диабета и болезней сердца

      Россиянка отсудила десятки тысяч рублей за падение на заправке

      Российского учителя задержали за домогательства к школьнице

      В России предложили резко поднять зарплату чиновникам

      В Нигерии высказались о возможном проведении матча со сборной России по футболу

      Ярость Трампа насторожила тайваньских чиновников

      В администрации президента США нашлись геи

      Центробанк Японии рекордно поднял процентную ставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше