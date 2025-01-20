Минобороны России заявило о взятии под контроль села Новоегоровка ЛНР

Российская армия взяла под контроль село Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад». Бойцы также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и одной пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ивановки, Ямполя и Северска Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 400 военнослужащих, три боевые бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, семь автомобилей, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.

Под контроль России также перешел населенный пункт Шевченко ДНР, который заняли бойцы группировки войск «Центр».

19 января Минобороны России отчиталось о контроле над селом Воздвиженка, а 18 января — поселком Времевка под Донецком.