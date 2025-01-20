МО России: Населенный пункт Шевченко в ДНР перешел под контроль России

Населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль России. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли бойцы группировки войск «Центр». В ходе боев в зоне ответственности этого соединения Вооруженные силы Украины потеряли до 545 бойцов и несколько единиц техники, в том числе западного производства.

Ранее, 11 января, Минобороны уже сообщало о контроле над населенным пунктом Шевченко. Идет ли сегодня речь о том же поселке или об одноименном селении из другого районного центра ДНР, не уточняется.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз мог бы открыть второй фронт против Украины ради самосохранения.