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12:17, 20 января 2025Россия

В России порассуждали о втором фронте против Украины

Депутат ГД Шеремет: Евросоюз мог бы открыть второй фронт против Украины
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) мог бы открыть второй фронт против Украины ради самосохранения. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его слова приводит портал NEWS.ru.

По мнению парламентария, отказ ЕС выступить против Киева является проявлением скудоумия или сознательным предательством интересов европейцев.

«Будь у них хоть немного здравомыслия и чувства самосохранения, они бы немедленно открыли второй фронт, чтобы добить угрожающую нацистскую украинскую нечисть, тем самым снова оказаться на коне», — порассуждал Шеремет.

Из слов депутата следует, что отказ от выступления против Украины может привести к распаду Евросоюза.

Ранее в Госдуме рассказали о политике избранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

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