В Госдуме рассказали о политике Трампа в отношении Украины

Избранный американский президент Дональд Трамп уже «указывает на место» Киеву и Брюсселю, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он указал на политику, которую ведет команда Трампа в отношении Украины и Евросоюза.
Депутат напомнил, что украинского президента Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не позвали на инаугурацию 47-го президента США. «Невербальная расстановка приоритетов внешней политики будущей американской администрации», — рассказал Слуцкий.
По его мнению, «пауза» в контактах с Зеленским может быть показательна.
Ранее Трамп выразил надежду, что сможет остановить конфликт на Украине за шесть месяцев.