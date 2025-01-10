В Госдуме рассказали о политике Трампа в отношении Украины

Депутат Госдумы Слуцкий: Трамп уже «указывает на место» Киеву и Брюсселю

Избранный американский президент Дональд Трамп уже «указывает на место» Киеву и Брюсселю, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он указал на политику, которую ведет команда Трампа в отношении Украины и Евросоюза.

Депутат напомнил, что украинского президента Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не позвали на инаугурацию 47-го президента США. «Невербальная расстановка приоритетов внешней политики будущей американской администрации», — рассказал Слуцкий.

По его мнению, «пауза» в контактах с Зеленским может быть показательна.

Ранее Трамп выразил надежду, что сможет остановить конфликт на Украине за шесть месяцев.