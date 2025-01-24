Российские бойцы установили флаг в центре населенного пункта в ДНР

Минобороны: Российские солдаты установили флаг на здании в Великой Новоселке

Российские солдаты установили флаг на отбитом у украинских войск здании в центре Великой Новоселки. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

«Военнослужащие группировки войск "Восток" установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта», — говорится в сообщении.

В этот же день в оборонном ведомстве заявили, что российские войска заняли населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что часть гарнизона ВСУ на юге Великой Новоселки в ДНР полностью окружена ВС России.