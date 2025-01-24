Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:57, 24 января 2025Россия

Российские бойцы установили флаг в центре населенного пункта в ДНР

Минобороны: Российские солдаты установили флаг на здании в Великой Новоселке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Российские солдаты установили флаг на отбитом у украинских войск здании в центре Великой Новоселки. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

«Военнослужащие группировки войск "Восток" установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта», — говорится в сообщении.

В этот же день в оборонном ведомстве заявили, что российские войска заняли населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что часть гарнизона ВСУ на юге Великой Новоселки в ДНР полностью окружена ВС России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп обвинил Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет у США. Он пообещал создать оружие еще лучше

      Пилот поссорился с женой, улетел на своем самолете и бесследно исчез после крушения

      Колебания курса рубля связали с изменением новостного фона

      Бывшему зампреду ЦБ Скоробогатовой нашли новую должность в банке

      В российском регионе задержали обманувшего клиентов на сотни тысяч рублей турагента

      В Белоруссии опровергли сообщения об отправке военных в Курскую область

      Путин оценил фразой «хомячат за обе щеки» получение Киевом помощи от Запада

      В МИД указали на балансирующие на грани разрыва отношения с США

      Болеющих раком людей призвали воздержаться от покупки готовых салатов

      Огромная опухоль-горб выросла на теле россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше