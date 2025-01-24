Российские войска взломали оборону ВСУ в одном из населенных пунктов ДНР

Минобороны: Российские бойцы взломали оборону ВСУ в Великой Новоселке

Российские бойцы взломали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Военнослужащие группировки "Восток" продолжают взламывать оборону ВСУ в Великой Новоселке», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали, что российским штурмовикам удалось рассечь на две части населенный пункт, а также блокировать формирования противника.

В этот же день в министерстве обороны заявили, что военнослужащим удалось занять населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике. Там также уточнили, что бойцы нанесли поражение 14-ти бригадам ВСУ.