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19:48, 24 января 2025Россия

Российские войска взломали оборону ВСУ в одном из населенных пунктов ДНР

Минобороны: Российские бойцы взломали оборону ВСУ в Великой Новоселке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы взломали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Военнослужащие группировки "Восток" продолжают взламывать оборону ВСУ в Великой Новоселке», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали, что российским штурмовикам удалось рассечь на две части населенный пункт, а также блокировать формирования противника.

В этот же день в министерстве обороны заявили, что военнослужащим удалось занять населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике. Там также уточнили, что бойцы нанесли поражение 14-ти бригадам ВСУ.

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