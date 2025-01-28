В Черкасской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В Умани Черкасской области поврежден объект инфраструктуры

В Умани Черкасской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщает в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) мэр города Ирина Плетнева.

«Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. "Уманьводоканал" работает на генераторах, вода подается в дома, канализация работает. "Уманьтеплокоммунэнерго" работает по нормативной подаче тепла в ваших домах», — говорится в публикации чиновника.

Какие именно объекты были повреждены в результате атаки, не уточняется.

В ночь с 27 на 28 января по Украине нанесли массированный артиллерийский удар. Отмечается, что взрывы были слышны в Киеве, Кривом Роге, Сумской и Днепропетровской областях. О взрыве и пожаре сообщается на аэродроме Васильков в Киевской области.