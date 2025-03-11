В Одессе после серии взрывов загорелся резервуар с горючим

Глава Одесской ОВА Кипер: В Одессе началось возгорание резервуара с горючим

В Одессе в результате серии взрывов началось возгорание резервуара с горючим. О пожаре рассказал в Telegram глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«В результате атаки произошло возгорание (...) резервуара с горючим», — заявил чиновник.

В местной прессе сообщается, что на место возгорания направлено большое количество пожарных, потушить огонь в настоящий момент не удается.

Ранее стало известно об ударе по инфраструктуре Одессы. В результате атаки тогда загорелось промышленное здание и автомобильная заправочная станция.