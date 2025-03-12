Зеленский обозначил «красную линию» для России

Зеленский: Признание утраты территорий является красной линией для Украины

Признание утраты территорий является «красной линией» для Украины в процессе урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, трансляцию его выступления вело украинское издание «Общественное» на своем YouTube-канале.

«Признавать какие-либо оккупированные территории (имеется в виду присоединение территорий Донецкой и Луганской народной республик, а также Херсонской и Запорожской областей — прим. «Ленты.ру») Россией мы не будем. Это факт. (...) Это самая главная красная линия», — высказался политик.

Зеленский обозначил в ходе выступления по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии нежелание обсуждать территориальные уступки России. По его словам, на Украине «никто не забудет» факт вооруженного конфликта за территории. Политик также назвал возможный отказ Киева от территорий нарушением конституции страны.

Ранее Зеленский рассказал о своих надеждах в случае отказа России от прекращения огня. По его словам, если российская сторона, наоборот, будет готова согласиться с предложением США, то следом будут «соответствующие решения».