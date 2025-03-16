Зеленский высказался о территориальном вопросе

Зеленский заявил, что вопрос территорий является сложным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в конфликте Украины и России является сложным. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Соответствующее заявление прозвучало после того, как он присоединился к виртуальному саммиту 29 мировых лидеров, известному как «коалиция желающих». По его словам, данный вопрос должен быть подробно обсужден позднее. При этом украинский лидер отметил, что Киев никогда не признает российскими Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что признание утраты территорий является «красной линией» для Украины в процессе урегулирования конфликта с Россией. Он также назвал возможный отказ Киева от территорий нарушением конституции страны.